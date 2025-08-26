La extracción ilegal de oro en Crucitas continúa en expansión y ahora alcanza túneles de hasta 100 metros de longitud, construidos principalmente en el cerro Botija y en el cerro Fortuna de la finca Vivoyet, donde años atrás se pretendía desarrollar el fallido proyecto minero de Infinito Gold.

Un equipo de Grupo Extra constató la existencia de estos túneles y la afluencia de más de 900 coligalleros, en su mayoría de nacionalidad nicaragüense, que ingresan a la zona para extraer oro y venderlo en el mercado ilegal.

La Fuerza Pública de Los Chiles realiza controles de carretera, patrullajes en fincas y operativos que han permitido la detención de personas con órdenes de captura, además de la incautación de armas de fuego y vehículos utilizados en el trasiego de material extraído.

De igual manera los oficiales han logrado el traslado de extranjeros con estatus migratorio irregular a la Dirección General de Migración y Extranjería.



Autoridades han identificado más de 300 tómbolas en Crucitas.

Según reportes policiales, en la última semana se decomisaron al menos 10 tómbolas, cilindros metálicos utilizados para separar el oro de la tierra con mercurio. En total, las autoridades han contabilizado unas 300 máquinas de este tipo en la zona.

Presencia de crimen organizado

La situación en Crucitas dejó de ser una actividad artesanal y pasó a convertirse en un escenario de crimen organizado, según ha reconocido en diferentes espacios el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Existen bandas rivales que eliminan a coligalleros cuando descubren un “túnel millonario”. Se han detectado estructuras jerárquicas que operan desde el extranjero y lucran con el oro costarricense.

En la zona hay reportes de prostitución, venta de drogas y uso de armas de fuego, lo que refleja un cambio en el entorno social y de seguridad.



Usan dinamita para avanzar más rápido.

Zamora confirmó que la minería ilegal utiliza técnicas cada vez más sofisticadas: túneles más profundos, organización jerárquica y estrategias de vigilancia como las “campanas”, personas encargadas de alertar sobre la presencia policial.

Cifras clave de la minería en Crucitas

• +990 coligalleros en la zona (mayoría nicaragüenses).

• Túneles de hasta 100 metros en cerros Botija y Fortuna.

• 300 tómbolas identificadas en operativos.

• 10 tómbolas incautadas solo en la última semana.