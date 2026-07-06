Tras una serie de disparos ocurridos en la madrugada del sábado en la comunidad de El Jazmín en Alajuelita de San José, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública ubicaron cinco armas de fuego y un cargador estilo caracol.

Durante el seguimiento, los oficiales observaron a varios sujetos que, al percatarse de la presencia policial, huyeron por las alamedas del sector.

Sin embargo, vieron que uno de los hombres lanzó un bolso hacia un área de maleza, el cual cayó en la parte baja de un guindo. Por lo que, de inmediato, se procedió a recuperar el bolso y, tras una inspección preliminar de su contenido, se ubicaron varias armas de fuego y otros artículos de interés policial.

Como resultado, se decomisó:

Dos armas menos letales

Una pistola

Un rifle calibre .22.

Un fusil AR-15 con su respectivo cargador

Un cargador estilo caracol

Dos radios de comunicación

Foto: MSP