La investigación del caso “Riverside” identifica al menos cuatro viviendas que, presuntamente, fueron utilizadas por la organización liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, como casas de seguridad para el almacenamiento de droga, dinero en efectivo y armas de fuego.

Así consta en el expediente judicial, el cual detalla que los inmuebles fueron ubicados mediante diferentes técnicas de investigación, entre ellas la apertura telefónica de dispositivos celulares, intervenciones telefónicas e información confidencial.

Tres de las propiedades se ubican en el sector de Cahuita, en Talamanca de Limón, mientras que una cuarta vivienda está localizada en Calle La Unión, también en la provincia del Caribe. Según el expediente, todas eran atribuidas a López Vega y formaban parte de la infraestructura logística utilizada por la organización criminal.

Unas de las casas donde ocultaba droga.

Las pesquisas señalan que las casas funcionaban como puntos de resguardo de cargamentos de droga, dinero en efectivo y armamento, antes de ser movilizados a otros sitios del país. Uno de los informes incorporados al expediente indica que el 29 de enero de 2025 un investigador judicial recibió información confidencial en la que se advertía que la organización habría recibido un cargamento de cocaína y marihuana por vía marítima en Cahuita.

Posteriormente, la droga habría sido almacenada en una casa de seguridad para luego ser trasladada durante la noche hacia San José, en una operación que, según la información recopilada, estaría a cargo de varios colaboradores de la estructura.

La investigación también documenta el supuesto manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo. Durante el análisis forense de un teléfono decomisado a López Vega, los agentes recuperaron fotografías y videos en los que se observa al investigado utilizando máquinas contadoras de billetes para clasificar el efectivo por denominaciones.

Además, los peritos identificaron imágenes georreferenciadas tomadas en propiedades vinculadas al investigado y a familiares. En una de ellas aparece una mujer identificada por las autoridades como Jeydi Smith De la O, esposa de López Vega, sosteniendo varios fajos de billetes en dólares dentro de una vivienda que, de acuerdo con el expediente, era utilizada por la organización como casa de seguridad para ocultar droga, dinero y armas.

Otro de los hallazgos descritos por los investigadores corresponde a la existencia de sofisticados compartimentos ocultos construidos debajo del suelo y dentro de paredes falsas, acondicionados con recipientes plásticos para proteger su contenido de la humedad y facilitar el ocultamiento de dinero, estupefacientes, armas y otros bienes de interés para la organización criminal.

El expediente señala que este tipo de estructuras fueron detectadas en varias propiedades vinculadas al entorno de López Vega, entre ellas inmuebles identificados como Casa KAED y The Yellow House, las cuales eran alquiladas mediante plataformas como Airbnb.

Según la investigación, ambas presentaban modificaciones estructurales destinadas a esconder objetos y evidenciarían un patrón recurrente en la forma de operar de la organización.



Imagen de donde ocultaban parte de los estupefacientes.

Todos estos elementos forman parte de la prueba recopilada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro del caso “Riverside”, mediante el cual las autoridades buscan demostrar la presunta estructura logística y financiera que habría continuado operando alrededor de alias “Pecho de Rata”.