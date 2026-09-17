Ubican 60 paquetes con 71 kg de cocaína en operativo

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) ubicó dos sacos con 60 paquetes, con un peso aproximado de 71 kilogramos de cocaína, durante un operativo en el Pacífico Sur, cerca de la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá.

Según las autoridades, el hallazgo ocurrió mientras oficiales del SNG brindaban contención y apoyo a las autoridades panameñas, tras recibir información de inteligencia sobre una embarcación que presuntamente transportaba sustancias ilícitas.

Foto: MSP

Juan Carlos Alvarado, Director del Servicio Nacional de Guardacostas.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) interceptó la embarcación en aguas panameñas, mientras el SNG ubicó los paquetes.

Asimismo, las autoridades mencionan que la intervención fue gracias al intercambio de información proporcionado por la DEA, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, así como a la comunicación y coordinación permanente entre el SNG y el SENAN, respetando las jurisdicciones marítimas de ambos países.

Video: MSP