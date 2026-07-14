Uber abre registro para taxis en Costa Rica y ofrece promociones

La empresa anunció la apertura oficial del proceso de inscripción, acompañado de incentivos económicos para quienes decidan incorporarse y comenzar a ofrecer viajes mediante la aplicación.

Según informó Uber, los taxistas podrán acceder a diferentes promociones para aumentar sus ingresos desde el momento en que activen su cuenta.

“La apertura del registro de Uber Taxi es un paso hacia la integración plena de la tecnología en la movilidad de Costa Rica. Invitamos a los conductores de taxis rojos a registrarse, pues podrán aumentar sus ganancias y gozar del estándar de seguridad de la app de Uber”, señaló Laura Santillán, gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe.

Foto: Jorge Castillo.

Los conductores que se unan a la plataforma podrán aprovechar las siguientes promociones:

₡20.000 por registrarse en la app de Uber (cargar sus documentos y activar su cuenta).

Hasta ₡50.000 por completar desde 20 viajes durante los primeros dos meses.

₡30.000 por cada taxista que refieran para unirse a la aplicación y realice al menos 50 viajes durante su primer mes.

Para registrarse, los interesados deben descargar la aplicación Uber Driver o ingresar al enlace habilitado por la empresa, crear su cuenta y seleccionar la opción Uber Taxi. Además, deberán presentar su licencia tipo C1, la inspección vehicular de Dekra, el código de conductor emitido por el Consejo de Transporte Público (CTP) y el seguro del vehículo.

Además de los incentivos económicos, Uber destacó otros beneficios para los conductores de taxi:

Más oportunidades para generar ganancias: los conductores de taxi podrán acceder a una amplia base de usuarios y reducir los tiempos muertos, es decir, los periodos sin pasajeros.

los conductores de taxi podrán acceder a una amplia base de usuarios y reducir los tiempos muertos, es decir, los periodos sin pasajeros. Más seguridad: con Uber Taxi, los taxis rojos gozarán del estándar de seguridad de la app de Uber, respaldado por más de 40 herramientas y funcionalidades diseñadas para brindar mayor tranquilidad tanto a conductores como a usuarios.

con Uber Taxi, los taxis rojos gozarán del estándar de seguridad de la app de Uber, respaldado por más de 40 herramientas y funcionalidades diseñadas para brindar mayor tranquilidad tanto a conductores como a usuarios. Flexibilidad e independencia: los conductores mantendrán el control sobre su actividad, ya que podrán decidir cuándo conectarse a la aplicación, qué solicitudes aceptar y cómo organizar sus horarios, mientras continúan brindando el servicio de taxi.

los conductores mantendrán el control sobre su actividad, ya que podrán decidir cuándo conectarse a la aplicación, qué solicitudes aceptar y cómo organizar sus horarios, mientras continúan brindando el servicio de taxi. Acceso a una plataforma global: Uber Taxi permitirá aprovechar una plataforma tecnológica utilizada por millones de personas en todo el mundo, manteniendo el estándar y la identidad del servicio de taxi en Costa Rica.

La empresa informó que Uber Taxi estará disponible para los usuarios de la aplicación durante las próximas semanas y se incorporará a las opciones de movilidad que ya ofrece la plataforma en el país.