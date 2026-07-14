Uber abre registro para taxis en Costa Rica y ofrece promociones

La empresa anunció la apertura oficial del proceso de inscripción, acompañado de incentivos económicos para quienes decidan incorporarse y comenzar a ofrecer viajes mediante la aplicación.
Según informó Uber, los taxistas podrán acceder a diferentes promociones para aumentar sus ingresos desde el momento en que activen su cuenta.
“La apertura del registro de Uber Taxi es un paso hacia la integración plena de la tecnología en la movilidad de Costa Rica. Invitamos a los conductores de taxis rojos a registrarse, pues podrán aumentar sus ganancias y gozar del estándar de seguridad de la app de Uber”, señaló Laura Santillán, gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe.
Los conductores que se unan a la plataforma podrán aprovechar las siguientes promociones:
Para registrarse, los interesados deben descargar la aplicación Uber Driver o ingresar al enlace habilitado por la empresa, crear su cuenta y seleccionar la opción Uber Taxi. Además, deberán presentar su licencia tipo C1, la inspección vehicular de Dekra, el código de conductor emitido por el Consejo de Transporte Público (CTP) y el seguro del vehículo.
Además de los incentivos económicos, Uber destacó otros beneficios para los conductores de taxi:
La empresa informó que Uber Taxi estará disponible para los usuarios de la aplicación durante las próximas semanas y se incorporará a las opciones de movilidad que ya ofrece la plataforma en el país.