Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El reconocido artista Tyler, The Creator sorprendió a sus fanáticos costarricenses tras presentarse en el Parque Viva, en un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los asistentes.

Desde su aparición en el escenario, el público lo recibió con una ovación cargada de aplausos y emoción.

El concierto dio inicio a las 8:00 p.m. con un impresionante show de luces y una producción de primer nivel, marcando desde el inicio el tono de una noche inolvidable.

Uno de los aspectos más llamativos del espectáculo fue su puesta en escena sumamente colorida, con tonalidades intensas que envolvían cada interpretación.

El juego de luces y la producción se coordinaron perfectamente con los altos y bajos de sus temas en vivo, elevando la experiencia sensorial del público durante toda la presentación.

Durante el concierto, el cantante recorrió sus mejores éxitos de principio a fin, incluyendo temas como “EARFQUAKE”, “See You Again”, “Yonkers”, “WUSYANAME” y “NEW MAGIC WAND”, manteniendo una energía constante que hizo vibrar a todos los presentes.

En uno de los momentos más destacados de la noche, Tyler conectó con el público al gritar con entusiasmo: “¡Pura Vida Costa Rica!”, desatando aún más euforia entre los asistentes.

A mitad del espectáculo, el público presente comenzó a corear el tradicional “¡Oe, oe, Oe, ticos!”, un momento que tomó por sorpresa al artista.

“Nunca antes en mi vida había escuchado algo como esto que ustedes acaban de hacer ¡Wow!”, externó Tyler con una sonrisa en su rostro, visiblemente emocionado por la respuesta de sus fanáticos.

El recinto lucía completamente abarrotado, principalmente de jóvenes fanáticos, muchos de los cuales asistieron acompañados de sus padres, creando un ambiente diverso y familiar.

La combinación de luces, música y la entrega del artista convirtió la velada en una experiencia inolvidable para quienes tuvieron la oportunidad de presenciarla.