Turrialba se prepara para recibir visitantes con café, música y tradición

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Este sábado 26 y domingo 27 de setiembre, Turrialba invita a nacionales y visitantes a recorrer sus comunidades y descubrir los paisajes, sabores y tradiciones que caracterizan al cantón.

El Festival de Turismo, organizado por la Cámara de Turismo de Turrialba, contará con actividades en seis comunidades, donde los visitantes podrán escoger las experiencias que más les interesen y aprovechar el recorrido para conocer otros atractivos de la zona.

En Aquiares habrá cabalgatas cortas y tours de café, mientras que Calle Vargas ofrecerá una caminata recreativa por las faldas del volcán Turrialba y comidas preparadas con quesos de la zona.

Por su parte, en Mollejones las familias podrán conocer un trapiche artesanal, aprender a palmear tortillas, visitar un mariposario y disfrutar de pan casero.

La agenda también llegará a Colonia de Guayabo, donde se realizarán actividades de avistamiento de aves, mascaradas, zancos y juegos tradicionales. Una de las propuestas será un particular partido de fútbol en botas de hule y con foco.

Turrialba. Foto: Randall Sandoval.

En Sitio Mata se realizará una feria de emprendimientos, un festival ranchero, exhibición de caballos trotadores y concursos tradicionales.

Mientras tanto, Tuis tendrá tour de café, probaderas y ternerada, venta de comidas, música, emprendimientos y baile durante la noche.

Turrialba. Foto: Randall Sandoval.

La iniciativa busca que los visitantes no solo conozcan los atractivos turísticos de Turrialba, sino que también tengan contacto con las comunidades y con las personas que mantienen vivas sus tradiciones.

El programa completo, con los horarios y actividades de cada comunidad, puede consultarse en visiteturrialbacr.com.