Estambul. (AFP)-El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía anunció que el país cerró sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones de Israel, una medida que se aplica a naves “oficiales” y no a los vuelos comerciales.

“Cerramos nuestros puertos a los barcos israelíes. No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (…) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo”, declaró el ministro Hakan Fidan a los legisladores turcos en un discurso televisado.

Las autoridades turcas no precisaron cuándo entrarán en vigor estas medidas.

En noviembre, Turquía negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán.

Y en mayo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

Turquía ha sido uno de los países más críticos con Israel por la ofensiva en Gaza y acusa al país de cometer un “genocidio” en este territorio palestino, algo que las autoridades israelíes niegan.

En mayo del año pasado, Turquía suspendió las relaciones comerciales con Israel por la guerra en Gaza.

El movimiento islamista Hamás celebró la decisión de Turquía y llamó a “intensificar las sanciones” para aislar a Israel.