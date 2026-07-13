Turistas se quedan menos días en el país, pero gastan más dinero

Las vacaciones de los turistas en Costa Rica registran por quinto año consecutivo una disminución en la cantidad de días de estadía, esto según los datos publicados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En promedio, los visitantes internacionales pasaron de 13,6 noches en 2021 a 10,3 en 2025, una reducción acumulada del 24%.

“Es un efecto del encarecimiento que ha tenido Costa Rica como destino a raíz de la apreciación de la moneda nacional. Por dicha seguimos siendo un destino demandado y apetecido por los extranjeros, pero dentro del sector turismo se reciben comentarios de que los precios son muy altos y la gente termina viniendo por menos días”, indicó Gustavo Segura, exministro de turismo.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios en Turismo (CET) el país enfrenta desafíos relacionados con el tipo de cambio, la seguridad y la competitividad. El informe señala que, pese a la caída en la permanencia, Costa Rica aún mantiene una de las estadías promedio más largas entre los principales destinos vacacionales de la región. Como punto de comparación, República Dominicana tuvo una estadía promedio de 9,6 días en el 2021. “Costa Rica sigue liderando a nivel regional en número de noches. Sin embargo, esta reducción muestra una tendencia que nos haría converger con destinos como República Dominicana, pero que su atractivo principal es la naturaleza y zonas como las playas”, explicó Víctor Umaña, director ejecutivo del CET.

El experto advirtió que, si la tendencia continúa, el país podría acercarse al promedio de ocho o nueve noches observado en otros destinos caribeños, con efectos sobre el ingreso por visitante.

En contraste con la reducción de las estadías, el gasto turístico mantiene una tendencia creciente. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron $2.034 millones por concepto de turismo, la cifra más alta de los últimos años

El monto registra un incremento del 13%, equivalentes a $233 millones, frente a $1.801 millones del mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Gustavo Segura Exministro de Turismo “Esto tiene una implicación social muy fuerte, porque menos días significa menos distribución del dólar turístico, lo que se traduce en menos destinos dentro del país que visitaron y por lo tanto menos personas beneficiadas de la dinámica del turismo”.



Además, el gasto promedio por noche alcanzó los $179 en 2025.

“Cuando deflatamos este valor por la inflación de los Estados Unidos, lo que vemos es que este dato es inferior al del 2006 y apenas superior al del 2019. Lo que es evidente es que el gasto por noche ha subido en términos reales, pero eso sugiere más bien un giro hacia un turista de mayor poder adquisitivo”, agregó Umaña. No obstante, el CET advierte que ese aumento en dólares no necesariamente implica mayores ingresos para las empresas turísticas. El estudio identifica la apreciación del colón como uno de los principales factores que afectan la competitividad de Costa Rica como destino turístico.

Entre 2022 y 2025 la moneda nacional se apreció 14,4% en términos reales frente al dólar y durante los primeros meses de 2026 acumuló un avance adicional cercano al 8%, encareciendo los servicios turísticos para los visitantes extranjeros.

Víctor Umaña Director Ejecutivo del CET “Ha habido un importante efecto de la inseguridad sobre las decisiones de estadía de los turistas; a eso hay que agregar los problemas vinculados al transporte y logística que son importantes para países con una oferta multidestino”.

