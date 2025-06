Shirley Calvo

Directora Ejecutiva de Canatur

“El índice de percepción de seguridad refleja que más del 90% de los turistas se sienten seguros en Costa Rica tras sus vacaciones. Aunque no recoge la opinión de quienes aún no han viajado, sí confirma que quienes nos visitan no se ven disuadidos por noticias negativas y reportan altos niveles de satisfacción y confianza”.