Turista estadounidense muere en poza de La Fortuna

Las autoridades investigan la muerte de un turista estadounidense que falleció por aparente sumersión en la Poza El Salto, uno de los atractivos naturales de La Fortuna de San Carlos.

El caso fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que se recibiera el reporte cerca de las 12:30 p. m. Según la información preliminar, la víctima es un hombre de apellido Blocker, de nacionalidad estadounidense, cuya edad rondaría entre los 30 y los 40 años.

De acuerdo con las primeras diligencias, el extranjero se encontraba disfrutando de la poza junto a otras personas cuando, en determinado momento, sus acompañantes notaron que no respondía. Al percatarse de la situación, ingresaron al agua para intentar auxiliarlo y tras lograr sacarlo, la víctima ya no presentaba signos vitales. El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que la emergencia movilizó personal especializado en rescate acuático y unidades de la estación de La Fortuna. Las autoridades también reportaron el rescate de otras personas que se encontraban en el sitio, mientras se desarrollaban las labores de atención.

Tras la confirmación del fallecimiento, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa de la muerte. El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Si bien, la Poza El Salto es un destino frecuentado tanto por turistas nacionales como extranjeros debido a sus aguas cristalinas y al entorno natural que la rodea, las autoridades recuerdan que este tipo de sitios también puede representar riesgos, especialmente por la profundidad de algunas zonas, las corrientes y las condiciones cambiantes del agua.

Los cuerpos de emergencia hicieron un llamado a quienes visitan ríos, cataratas y pozas a extremar las medidas de precaución, evitar ingresar a sectores desconocidos o de gran profundidad y permanecer siempre atentos a las condiciones del lugar.

El caso se suma a los incidentes que, año con año, refuerzan la importancia de disfrutar de estos espacios naturales con responsabilidad.



Las autoridades hacen llamado a la prevención.