Turista cae a guindo en Horquetas de Sarapiquí

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un turista cayó a un guindo en el sector de Sardinal en Horquetas de Sarapiquí, la noche de este viernes.

Ante esta emergencia, se mantiene un fuerte operativo de rescate por parte del personal de la Cruz Roja, la Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos.

Debido a lo difícil del terreno, las unidades de socorro tuvieron que avanzar primero en vehículos de doble tracción y luego caminar aproximadamente veinte kilómetros para intentar llegar hasta el punto exacto donde se encuentra la víctima.

De momento, se desconoce el estado de la víctima, así como las circunstancias que mediaron en este incidente.

Con información del corresponsal Alfonso Gatgens.