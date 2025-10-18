Turismo sufre reducción de visitantes en 7 meses del 2025

La disminución de 1.556 turistas en setiembre del presente año, al compararlo con el mismo periodo del 2024, suma un sétimo mes a la tendencia de resultados negativos que está presenciando el sector turismo de nuestro país.

Al finalizar el tercer trimestre del 2025, los datos señalan una reducción de 50 mil extranjeros que ingresan a Costa Rica.

“Los datos de disminución de visitantes para el mes de setiembre reconfirman un patrón que se ha venido dando este 2025. Esto se ha debido a múltiples factores mencionados por mayoristas internacionales, los cuales comentan desde el alto valor de los tiquetes aéreos a Costa Rica comparado con otros mercados, así como el cambio en las tendencias de viaje, las cuales este año han tenido un fuerte auge a países asiáticos como Japón y del sudeste asiático”, comentó Silvia Vargas, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Además, agregó que la política comercial de los Estados Unidos ha generado una incertidumbre en los potenciales viajeros provenientes de este país y Europa. Actualmente, el país norteamericano representa un 57% de los extranjeros que visitan nuestro país con más de 1,25 millones de personas.

El “Viejo Continente” aporta con 350 mil turistas, principalmente de países como el Reino Unido, Francia, Alemania y España.

“Los empresarios y afiliados a Canatur han reportado datos muy positivos y esperanzadores con respecto a la temporada pico y para la temporada alta 2026”, indicó Vargas.

En nueve meses del 2025, el país ha recibido más de 2,2 millones de turistas.