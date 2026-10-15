Turismo registra segundo mes consecutivo de caída

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La llegada de turistas internacionales a Costa Rica cayó por segundo mes consecutivo. En setiembre ingresaron al país 118 mil visitantes por todas las vías, un 2,4% menos que los 121 mil registrados en el mismo mes de 2025, según las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El retroceso se suma al de agosto, cuando llegaron 189 mil turistas, una disminución interanual del 5,1%. En julio, en cambio, el indicador había crecido un 2,3%, por lo que los últimos datos muestran un cambio en el comportamiento de las llegadas durante los meses más recientes.

La caída también se refleja en el transporte aéreo, principal vía de ingreso de visitantes. En agosto, las llegadas por avión disminuyeron un 5,9% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en setiembre registraron una reducción del 1,7%.

Estados Unidos pierde fuerza

El comportamiento del mercado estadounidense figura entre los principales factores detrás de los resultados recientes. En agosto, las llegadas de visitantes de ese país por todas las vías cayeron un 13,7%, al pasar de 105 mil en 2025 a 90 mil en 2026.

En setiembre, la tendencia se mantuvo: Costa Rica recibió 55 mil visitantes estadounidenses, un 3,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Estados Unidos es uno de los mercados relevantes para el turismo costarricense, por lo que sus variaciones inciden en el resultado general.

Otros mercados mostraron comportamientos distintos. En setiembre, las llegadas desde Canadá crecieron un 18,9% respecto al mismo mes de 2025, mientras que México registró un aumento del 3,5%. Sin embargo, estos incrementos no evitaron la caída general.

Año sigue en positivo

Pese a los dos meses consecutivos de disminución, el balance de los primeros nueve meses de 2026 todavía supera el del año anterior. Entre enero y setiembre ingresaron 2.310.320 turistas por todas las vías, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025.

En el caso de las llegadas aéreas, el crecimiento acumulado fue del 5,4%. La diferencia entre el resultado de los primeros meses del año y las cifras más recientes muestra que el retroceso de agosto y setiembre no ha borrado el crecimiento acumulado.