La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) envió una carta a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) pidiendo una “reducción sustancial” de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

La entidad solo ha realizado una reducción en el indicador durante el 2025, el cual actualmente se ubica en un 3,75%.

“La apreciación sostenida del colón y las actuales tasas de interés activas están encareciendo los servicios turísticos y reduciendo la capacidad de operación de las empresas locales. Esto impacta directamente a miles de familias que dependen del turismo para su sustento”, señaló el presidente de Canatur, Martí Jiménez.

Martí Jiménez, presidente de Canatur.

Canatur advirtió que el sector atraviesa una coyuntura frágil, con 10 meses consecutivos de caída en la visitación extranjera, cerca de 49 mil turistas menos en comparación con el 2024.

“Esta situación se traduce en pérdidas de ingresos para micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas localizadas en zonas rurales y costeras, que dependen casi exclusivamente de esta actividad”, agregó.

En la misiva enviada al BCCR se presentan los siguientes argumentos: