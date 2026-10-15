Turismo pide aprobar Ley de Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El sector turístico pidió a los diputados aprobar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente N.° 23.414, al considerar que contar con energía confiable y a costos competitivos es fundamental para sostener el empleo, atraer inversiones y fortalecer el desarrollo de las regiones del país.

La solicitud la planteó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) mediante una carta dirigida a los legisladores, en la que manifestó su respaldo a la iniciativa y pidió votar favorablemente el expediente.

“La electricidad constituye un recurso esencial para el funcionamiento de hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos, pues de ella dependen actividades como la conservación de alimentos, el suministro de agua, la climatización, las comunicaciones y los sistemas de seguridad”, mencionó la cámara.

La organización destacó la necesidad de disponer de un sistema eléctrico que garantice un suministro suficiente y estable, así como precios competitivos para las empresas turísticas.

El gremio también señaló la importancia de que las condiciones que busca fortalecer la iniciativa beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a las distintas regiones turísticas del territorio nacional.

Según Canatur, contar con energía suficiente, estable y a precios competitivos es necesario para respaldar la operación de los negocios turísticos, facilitar nuevas inversiones y fortalecer las oportunidades de desarrollo económico y social de las comunidades.

La organización considera que mejorar las condiciones del sistema eléctrico nacional contribuiría a la competitividad de una actividad que depende de un suministro confiable para ofrecer sus servicios.

Canatur también vinculó el fortalecimiento del sistema eléctrico con la transición hacia tecnologías más limpias, incluida la electrificación del transporte turístico.

“El fortalecimiento del sistema eléctrico resulta fundamental para acompañar la transición hacia tecnologías más limpias que requerirá una mayor disponibilidad de energía renovable sin comprometer el patrimonio ambiental que distingue a Costa Rica”, agregó Canatur.

El proyecto se mantiene en negociaciones entre la fracción de Gobierno y el Partido Liberación Nacional (PLN) ya que la iniciativa requiere 38 votos.