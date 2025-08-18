El turismo presenció una mejora en el ingreso de visitantes internacionales en julio, con más de 262 mil ingresos, según los datos publicados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Esta cifra representa un aumento superior a las 3 mil personas en comparación con el mismo mes del año pasado.

De acuerdo a la última actualización, el total de turistas que visitaron nuestro país ascendió a más de 1,88 millones en el periodo de enero a julio, por el momento la disminución se ubica en 47 mil extranjeros menos que ingresaron a Costa Rica en el 2024.

Visitación por mes

Enero: 298 mil

Febrero: 293 mil

Marzo: 336 mil

Abril: 252 mil

Mayo: 205 mil

Junio: 232 mil

Julio: 262 mil

Principales mercados

Países de origen de los turistas que ingresaron al país en julio: