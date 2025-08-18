El turismo presenció una mejora en el ingreso de visitantes internacionales en julio, con más de 262 mil ingresos, según los datos publicados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Esta cifra representa un aumento superior a las 3 mil personas en comparación con el mismo mes del año pasado.
De acuerdo a la última actualización, el total de turistas que visitaron nuestro país ascendió a más de 1,88 millones en el periodo de enero a julio, por el momento la disminución se ubica en 47 mil extranjeros menos que ingresaron a Costa Rica en el 2024.
Visitación por mes
- Enero: 298 mil
- Febrero: 293 mil
- Marzo: 336 mil
- Abril: 252 mil
- Mayo: 205 mil
- Junio: 232 mil
- Julio: 262 mil
Principales mercados
Países de origen de los turistas que ingresaron al país en julio:
- Estados Unidos: 156 mil
- Canadá: 12 mil
- México: 10 mil
- Nicaragua: 8 mil
- Países Bajos: 7 mil