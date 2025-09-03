Dos hermanos nicaragüenses murieron en un túnel de minería artesanal en el sector de Crucitas, San Carlos, tras quedar atrapados a más de 60 metros de profundidad.

La alerta se recibió cuando un vecino reportó que ambos habían ingresado al túnel el día anterior y no habían salido. Al sitio llegaron la Cruz Roja Costarricense (CRC), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso y coordinaron la extracción de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente con el apellido Sequeira, de 24 y 20 años, originarios de El Castillo, Río San Juan, Nicaragua.

Más de 25 cruzrojistas y seis vehículos trabajaron durante varias horas en la recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados a un campamento cercano para su levantamiento.

Las autoridades investigan si la tragedia ocurrió por un deslizamiento o por la falta de ventilación en el túnel, pero no se descarta que haya más personas atrapadas en la zona.

Cabe recordar que la semana pasada un equipo de Diario Extra constató la existencia de estos túneles y la presencia de más de 900 coligalleros, en su mayoría de nacionalidad nicaragüense, que ingresan a la zona para extraer oro.