‘Tuma’ implementa conceptos italianos en las menores de Saprissa

Gilberto el “Tuma” Martínez, actual formador en las ligas menores del Deportivo Saprissa, está dejando su sello al introducir conceptos tácticos basados en la escuela italiana, reconocida por su orden y rigor estratégico.

Martínez ha trabajado en fortalecer la inteligencia táctica y el juego sin balón de los jóvenes morados, buscando que comprendan los espacios y aprendan a anticiparse a las jugadas. Su enfoque prioriza la lectura del juego antes que la velocidad o la fuerza.

El técnico asegura que la idea es formar futbolistas más completos, capaces de adaptarse a distintos sistemas y exigencias del fútbol moderno. Su proyecto pretende que los nuevos talentos morados crezcan bajo una identidad clara, pero con visión internacional.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra