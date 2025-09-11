Colaborador Deportes: Francisco Brenes Herrera

El Deportivo Saprissa recibió este jueves la buena noticia de que Marcelo Tulbovitz, su nuevo preparador físico, ya quedó oficialmente habilitado para ejercer sus funciones con el club. Tras resolver los últimos trámites administrativos ante la Unafut y la Federación Costarricense de Fútbol, el uruguayo podrá incorporarse de lleno a los entrenamientos del equipo tibaseño.

Tulbovitz, quien cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional y en selecciones nacionales, se convierte en una pieza clave para potenciar el rendimiento físico del plantel morado en el resto del torneo. Su llegada ha generado expectativa en la afición, que confía en que su experiencia contribuya a mantener al club en la lucha por el liderato.

Con esta habilitación, el Saprissa completa su cuerpo técnico y espera que la preparación física del equipo se vea fortalecida de cara a los próximos compromisos del campeonato nacional y los torneos internacionales que se disputarán en este semestre.