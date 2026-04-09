Tulbovitz sobre contrato con Saprissa: “Ya veremos qué pasa”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Marcelo Tulbovitz finaliza su contrato con Saprissa el próximo mes de mayo y, por ahora, su continuidad en el club sigue siendo una incógnita.

En entrevista con nuestro programa radial Tiempo Extra, el preparador físico morado reconoció que aún no tiene definido su futuro, en medio de un cierre de semestre cargado de objetivos deportivos.

“Nunca pensé que iba a volver a Saprissa, ni que iba a trabajar otra vez con Hernán (Medford). Esto es hasta mayo y ya veremos qué pasa. Estoy muy contento, estamos peleando los dos campeonatos, que es lindo y exigente. Todo puede pasar. Por ahora quiero enfocarme en lo que estamos haciendo”, expresó.

Tulbovitz también dejó claro que su presente profesional y personal lo lleva a analizar con cautela cualquier decisión a largo plazo.

“Hoy tengo otra edad, otra carrera y nuevos retos por cumplir. No sé si me da como para pensar a largo plazo, no me animo a asegurarlo. Algo hemos conversado, pero es tan importante lo que nos estamos jugando que no quiero distracciones. La idea es enfocarnos en lo que viene”, agregó.

El uruguayo aprovechó para recordar una anécdota de su primera etapa en el club, cuando recibió una oferta poco común para extender su vínculo.

“Una vez Jorge Alarcón me ofreció cinco años de contrato, algo que nadie me había planteado y que cualquiera soñaría. No respondí de inmediato. Le pedí tiempo porque tenía que consultarlo con mi familia, sobre todo por mis hijos y por mi padre, que había pasado por dos operaciones de corazón. Hablé con personas cercanas y todos coincidieron en que era la mejor oportunidad de mi carrera. Al final se dieron las condiciones”, relató.

Tulbovitz regresó a Saprissa hace ocho meses y su ligamen concluirá una vez finalice la participación del equipo en el actual semestre.

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