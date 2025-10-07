La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

La solicitud se da para poder iniciar el procedimiento sancionatorio ordinario en su contra, por el presunto ilícito de beligerancia política.

La decisión de solicitar el levantamiento de inmunidad fue adoptada por la Sección Especializada del TSE en una resolución del 3 de octubre de 2025.

El expediente agrupa 15 de las 24 denuncias que se encuentran en trámite contra el Presidente.

La Sección Especializada estimó de forma unánime que las denuncias superan la valoración de admisibilidad.

La decisión se fundamenta en una serie de denuncias acumuladas, presentadas por diversas figuras políticas y ciudadanos, incluyendo:

Ricardo Sancho Chavarría (Presidente del Partido Liberación Nacional).

José Fabián Solano Fernández (Presidente del Partido Acción Ciudadana).

Diputados como Luis Fernando Mendoza Jiménez y Johana Obando Bonilla.

Otros denunciantes incluyen a Allen Alexander Solera Cordero, Gonzalo Gerardo Coto Fernández, Antonio José Ortega Gutiérrez, Claudio Alberto Alpízar Otoya, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Alexander Delgado Castro.

Dicha medida se tomó luego de recibir los informes resultantes de las investigaciones preliminares ordenadas a la Inspección Electoral.

La solicitud formal ya se remitió a la Asamblea Legislativa. Una vez que el Parlamento decida sobre el levantamiento de la inmunidad, el TSE podrá abrir el procedimiento sancionatorio ordinario contra el presidente Chaves Robles.