El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó de plano una gestión presentada por la diputada Pilar Cisneros relacionada con el procedimiento para levantar la inmunidad al presidente de la República por supuesta beligerancia política.

En la resolución N.° 6984-E8-2025, emitida el 16 de octubre, el órgano electoral explicó que las consultas ante el TSE solo pueden ser formuladas por jerarcas de entes públicos con interés legítimo, y que, en el caso del Congreso, esa potestad recae exclusivamente en su Directorio.

Además, el planteamiento de Cisneros fue desestimado porque hacía referencia a un caso concreto, lo cual es inadmisible según las normas que rigen este tipo de consultas.

Pese a la inadmisión, el Tribunal aprovechó para reiterar los procedimientos aplicables en casos de beligerancia política.

Recordó que la Constitución, en su artículo 95, garantiza la imparcialidad de las autoridades gubernativas, y que el artículo 102.5 otorga al TSE la potestad de investigar y juzgar esas conductas, cuya sanción puede implicar la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas por al menos dos años.