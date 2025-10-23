El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso de amparo electoral y de nulidad presentado por la candidata a diputada y expresidenta de la Caja, Marta Eugenia Esquivel interpuesto contra el Partido Liberación Nacional (PLN), en el que intentaba revertir tres resoluciones relacionadas con el proceso interno de renovación y su participación en las próximas elecciones.

La decisión quedó establecida en la resolución n.° 7218-E1-2025, emitida el 22 de octubre de 2025.

El TSE explicó que su decisión sobre el recurso de Marta Esquivel se basa en lo que indica la Constitución Política, donde se establece que las resoluciones que dicta el Tribunal en temas electorales no pueden ser apeladas ni impugnadas por ningún otro órgano.

En palabras del Tribunal, “los actos o disposiciones que dicta el TSE en materia electoral no son recurribles”, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Política.

Además, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 30 inciso d), también prohíbe presentar recursos de amparo contra resoluciones del TSE.

En cuanto a las decisiones emitidas por la Administración Electoral, el Tribunal recordó que el amparo electoral solo se puede usar para proteger derechos políticos fundamentales, no para discutir fallos o procedimientos administrativos.

Según lo establece el artículo 225 del Código Electoral, “los reclamos contra las decisiones de los organismos electorales inferiores no se tramitarán por esta vía, sino por la del recurso de apelación electoral.”

Por otro lado, el TSE también rechazó la solicitud de los recurrentes de que el caso fuera analizado por magistraturas suplentes. La institución señaló que esto no era posible porque “no se está ante ninguna de las causales de recusación” establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código Procesal Civil.

En resumen, el Tribunal reiteró que sus decisiones en materia electoral son definitivas y que no existe una vía legal para apelar o cuestionarlas mediante amparo u otros recursos; por lo que rechazó de plano los documentos presentados por Marta Esquivel.