El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó una gestión de adición y aclaración presentada por el presidente Rodrigo Chaves, relacionada con la sentencia 4259-E1-2025, que declaró con lugar un recurso de amparo electoral por comentarios del mandatario que habrían afectado el derecho al sufragio libre.

En la resolución 4707-E1-2025, el TSE recordó que este tipo de solicitudes solo proceden sobre el “por tanto” de una sentencia, es decir, la parte resolutiva, y no sobre los argumentos ni razonamientos del fallo.

El Tribunal concluyó que el escrito de Chaves, aunque titulado como una aclaración y adición, en realidad buscaba cuestionar la argumentación de la resolución y obtener respuestas sobre el alcance del principio de neutralidad política de los funcionarios públicos, establecido en el artículo 95 de la Constitución Política.

“El ‘por tanto’ de esa sentencia no deja dudas sobre lo resuelto: se precisó que se declaraba con lugar el recurso y se detalló qué acciones no deben realizarse para no incurrir en conductas como las que justificaron la gestión de amparo electoral”, indicó el TSE.

La resolución le ordena al mandatario abstenerse de emitir manifestaciones que puedan interferir en la intención de voto de los costarricenses.

Durante su conferencia de prensa habitual de los miércoles, realizada la semana pasada, Chaves afirmó que los señalamientos y presuntas prohibiciones “son humo” por parte del Tribunal, ya que, según dijo, no se le aclara qué pretenden que no haga.

“Yo, como soy muy obediente de la Ley, preparamos una carta que se presentó al TSE, haciendo las preguntas correspondientes para poder yo acatar lo que dicen que es una orden”, comentó Chaves. El jefe de la asesoría jurídica de Casa Presidencial, Eduardo Mora, descalificó la resolución alegando que no tiene jurisprudencia y se basa en suposiciones.

Medidas que el presidente calificó como una intención de querer “imponerle una mordaza”.

No obstante, el órgano electoral aclaró que la petición del mandatario no estaba relacionada con la restricción de divulgar pauta publicitaria gubernamental sobre logros u obra pública, ni con los expedientes en curso por presunta beligerancia política.