El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso de amparo electoral que buscaba obligar al Ministerio de Justicia y Paz a suministrar radios y televisores a personas privadas de libertad para que pudieran ver los debates presidenciales.
La resolución aborda la limitación al acceso a información político-electoral básica dentro del Sistema Penitenciario Nacional, específicamente en los módulos del Circuito de Alta Contención.
- El recurso fue interpuesto por un hombre de apellido García, quien actuaba como representante de la “Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias”.
- García argumentaba que la restricción del uso de radio, televisión y prensa escrita en los centros penales impedía que los privados de libertad tuvieran acceso a información básica sobre la vida social y política del país.
- El recurso buscaba obligar a la entrega de radios y televisores para que los reclusos pudieran seguir los debates.
En detalle
- Mediante la resolución N° 6526-E1-2025, del 06 de octubre del 2025, los magistrados del TSE resolvieron rechazar la acción.
- El motivo del rechazo fue la falta de legitimación activa.
- El Tribunal determinó que García Cordero “no demostró ser abogado defensor -público o privado- de ninguna persona privada de libertad” que lo habilitara a interponer la acción en nombre de ellos o a requerir la tutela de sus derechos fundamentales político- electorales.
- Además, los magistrados del TSE desconocieron a García como representante de los privados de libertad.
- El TSE concluyó que los argumentos presentados no acreditan lesiones de relevancia constitucional a las prerrogativas ciudadanas del recurrente ni demuestran cómo afectan a la asociación que representa o a terceras personas.