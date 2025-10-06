El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso de amparo electoral que buscaba obligar al Ministerio de Justicia y Paz a suministrar radios y televisores a personas privadas de libertad para que pudieran ver los debates presidenciales.

La resolución aborda la limitación al acceso a información político-electoral básica dentro del Sistema Penitenciario Nacional, específicamente en los módulos del Circuito de Alta Contención.

El recurso fue interpuesto por un hombre de apellido García, quien actuaba como representante de la “Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias”.

García argumentaba que la restricción del uso de radio, televisión y prensa escrita en los centros penales impedía que los privados de libertad tuvieran acceso a información básica sobre la vida social y política del país.

El recurso buscaba obligar a la entrega de radios y televisores para que los reclusos pudieran seguir los debates.

En detalle