El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó 9 recursos de amparo electoral presentados contra el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Varios se desecharon por prescripción, como los interpuestos por Raúl Muñoz, Gerardo Medina y Edwin Estrada, quienes denunciaban supuestas irregularidades en la inscripción de precandidaturas presidenciales y legislativas.

Otros, como los de Carlos Vázquez, fueron rechazados porque correspondía tramitarlos por la vía de acción de nulidad y no mediante amparo.

También fueron desestimados los reclamos de Rodolfo Mora, Xinia Molina, Carlos Villanueva y Giovanni Morales, quienes alegaban violaciones a su derecho de participación política en el proceso interno.

El TSE determinó que los recurrentes finalmente sí tuvieron participación o que sus denuncias correspondían a aspectos de legalidad partidaria y no a la vía del amparo.

El único caso que de momento ha sido declarado con lugar fue el de Iliana Ruiz, a quien el Tribunal reconoció que se le amenazó su derecho de participación política por un ambiente de presión para que desistiera de su precandidatura.

Sin embargo, la resolución solo se concedió con fines indemnizatorios, ya que la propia interesada había comunicado días antes su renuncia.

“Esto es un enorme triunfo porque se demostró que los procesos que seguimos cumplieron cada uno de los requisitos que las distintas normas establecen. Estamos listos para continuar con todo el proceso para inscribir nuestras candidaturas en el momento y plazo establecidos”, aseguró Francisco Gamboa, secretario del PPSO.

Aún quedan en estudio 2 amparos adicionales de Carlos Vázquez, uno por la cuota de inscripción y otro por su exclusión de un grupo de WhatsApp de delegados.