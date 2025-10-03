El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que uno de los mayores retos de las elecciones nacionales del 2026 será enfrentar el uso desleal de la inteligencia artificial generativa en la propaganda partidaria.

Según Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Político-Institucional del TSE, esta tecnología ofrece posibilidades valiosas en distintos campos, pero su utilización con fines de manipulación representa un riesgo real para la credibilidad de los procesos democráticos.

Román explicó que ya en otros países se han detectado casos donde candidatos han sido suplantados mediante videos o audios falsos, creados con inteligencia artificial, con el fin de dañar su imagen o incidir en los resultados electorales.

“Ese es un uso antiético de estas herramientas, y lamentablemente es posible que lo veamos en las elecciones del 2026”, advirtió.

Proyectos para regular

Ante ese panorama, destacó la relevancia del proyecto de ley impulsado por la diputada Vanessa Castro y el diputado Carlos Felipe García.

La iniciativa busca regular el uso de inteligencia artificial generativa en la propaganda electoral, sin llegar a prohibirla completamente.

El objetivo, según Román, es establecer un marco que garantice el uso responsable de estas tecnologías en un contexto donde los electores puedan recibir información transparente y verificable.

No obstante, el funcionario subrayó que el gran obstáculo sigue estando en la Asamblea Legislativa.

“El problema lo tenemos en la Asamblea Legislativa, ahí es donde necesitamos que se apruebe la legislación electoral”, afirmó.

Además, señaló que, sin nuevas herramientas legales, el país enfrenta la campaña del 2026 con un Código Electoral diseñado para los medios del siglo XX, sin contemplar fenómenos actuales como redes sociales, algoritmos o inteligencia artificial. El proyecto presentado por los congresistas se tramita bajo el expediente 24.875, Ley para regular el uso de Inteligencia Artificial en los procesos electorales.

Voz experta

Mauricio Garro, abogado especialista en derecho digital y exdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica (Prodhab), en conversación con Diario Extra aseguró que debería de existir una ley, tomando en cuenta que la evolución de los modelos de la inteligencia artificial exige una regulación.

“Ya existen normas actualizadas, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (RIA), que constituye la primera regulación integral en esta materia a nivel global. Además, se nutre de principios muy cercanos a nuestro ordenamiento por compartir la tradición del derecho continental europeo y por reconocer la caracterización del dato personal como un derecho fundamental”, dijo el experto.

El especialista lamentó la falta de voluntad política para avanzar en esta materia.

“Creo que hace falta una voluntad política más directa y una intención legislativa más firme para aprobar proyectos que realmente tengan sustancia y un contenido adecuadamente desarrollado, de manera que puedan atender estas necesidades.

Recordó que Costa Rica fue pionera en temas de privacidad y protección de datos hace más de una década, pero hoy se ha quedado rezagada frente a países de la región que ya cuentan con legislaciones modernas en inteligencia artificial y datos personales.