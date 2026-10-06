TSE llegará casa por casa para atender a casi 1.300 indígenas

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Cerca de 1.300 personas de comunidades indígenas podrán realizar trámites del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sin necesidad de desplazarse largas distancias, pues funcionarios de la institución llevarán sus servicios hasta estas poblaciones e incluso realizarán visitas casa por casa.

La iniciativa comenzó este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta este jueves 8. Un equipo de 13 funcionarios se desplaza por territorios ubicados en Talamanca, Limón y Turrialba, Cartago, donde se estima atender a 1.295 personas.

Durante las visitas, los habitantes pueden gestionar cédulas de identidad, inscripciones de nacimiento, procesos de paternidad responsable y certificaciones, entre otros servicios civiles y electorales.

La jornada busca facilitar el acceso a estos trámites en comunidades donde las condiciones geográficas y las largas distancias pueden dificultar el traslado hasta las oficinas del TSE.

Según el organismo electoral, este tipo de giras se realiza periódicamente en territorios indígenas como parte de las acciones para acercar sus servicios a estas poblaciones.

Periodista: Luis Diego Mora