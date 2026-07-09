TSE cambia políticas para acceder a datos sobre matrimonios y divorcios en su portal web

Las consultas civiles en el portal del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) restringirán la información relativa a matrimonios y divorcios de los ciudadanos, de manera que en la consulta web únicamente se visualice el historial correspondiente sin detalle de información personal de terceras personas.

Así lo indicó el TSE este jueves como parte de algunas medidas para fortalecer la seguridad de la ciudadanía de cara al cibercrimen y que entrarán en vigencia en un máximo de 45 días naturales.

“Esta anonimización deberá aplicarse igualmente a la información que se despliegue al solicitar certificaciones registrales digitales”, señaló el TSE.

A la vez, detalló que las certificaciones físicas que se extiendan, tanto en Sede Central como en algunas de las 32 sedes regionales, sí contendrán la información sin “anonimizar”.

Entre las medidas, la instancia indicó que se realizarán ajustes necesarios para que en la información disponible para consultas en el sitio web se excluya el dato relativo a los hijos e hijas.

“Estos cambios pretenden resguardar el acceso a los datos e información pública que está en las bases de datos del Registro Civil, en procura de reforzar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, sin menoscabar el derecho a la información y el acceso a datos de carácter público, todos bienes jurídicos relevantes en una democracia”, señaló el TSE.

Consultas requerirán registro previo

Como parte de las medidas, las consultas requerirán el registro previo mediante la creación de un usuario, de forma similar al mecanismo implementado por el Registro Nacional.

Según el TSE, esta medida permitirá garantizar “la trazabilidad de las consultas realizadas”, es decir, que se podrá identificar “a las personas usuarias que accedan a la información”.

En el caso de instituciones públicas y abogados y notarios, se diseñarán perfiles de acceso con niveles diferenciados de consulta.