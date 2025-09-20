El secretario del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y candidato a la vicepresidencia por la fórmula presidencial de Laura Fernández, Francisco Gamboa, es investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por un presunto acto de beligerancia política.

Según confirmó la institución mediante un comunicado de prensa, una sección especializada ordenó a la Inspección Electoral iniciar el proceso contencioso-electoral tras la denuncia presentada por el diputado Francisco Nicolás.

Ante esta situación, el legislador liberacionista aseguró que los representantes del PPSO “deben aprender a respetar la ley”, pues su reclamo se basa en que el ahora aspirante se adentró en la estructura política de la agrupación oficialista cuando aún ocupaba un cargo en el Banco Nacional, aunque con un permiso sin goce de salario.

“En este caso, el señor Gamboa no está por haber tenido un permiso sin goce de salario, eso no lo libera de su responsabilidad de estar al margen de los procesos electorales. Aunque tenía esa condición de no asalariado, sí era siempre funcionario del Banco Nacional en un cargo de director y, por tanto, tenía que respetar esa condición”, externó Nicolás.

Gamboa señaló que esperará la notificación oficial y, a partir de ella, realizará “el análisis jurídico correspondiente y ejerceremos la defensa correspondiente en el proceso”.

Nicolás, por su parte, afirmó que “al darle curso a la investigación por mi denuncia sobre beligerancia política del señor Francisco Gamboa, el TSE renueva nuestra fe en esta gran institución que debe ser garante de la legalidad y de la limpieza en el proceso de sufragio y control electoral de nuestro país”.

El exministro de Economía, Industria y Comercio completa junto a Douglas Soto la fórmula presidencial de Laura Fernández. Luego de trascender la denuncia de Nicolás, Gamboa renunció a su puesto como dirigente en la entidad bancaria; sin embargo, en junio aseguró que su decisión se basaba en priorizar su rol dentro del PPSO.