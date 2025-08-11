El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspendió a Patricia Mora a ocupar cargos públicos por 4 años por beligerancia política, mientras ejercía como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Así lo dio a conocer el TSE mediante un comunicado de prensa donde declaró con lugar tres denuncias.

Los casos:

Patricia Mora

Ana Patricia Mora Castellanos fue sancionada a ocupar cargos públicos por 4 años tras la resolución 5350-E6-SE-2025 del 7 de agosto.

La razón es que, mientras ejercía el cargo de Presidenta ejecutiva del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, el 9 de febrero de 2019 se presentó a una Asamblea Nacional del Frente Amplio y dirigió unas palabras que incluyeron la defensa de su participación en el entonces gobierno de la República, intervención inmediatamente posterior a que se conociera una moción relacionada a su entonces participación en el gobierno del expresidente Alvarado Quesada, indica el TSE.

La destitución no aplicaba, dado que la CCSS informó su condición de pensionada, concluye el Tribunal.

Kendall Viales

Kendall Esteban Viales Cruz fue sancionado por 3 años a ocupar cargos públicos y destituido como funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) tras la resolución n.° 5299-E6-SE-2025 del 6 de julio.

La razón es que, mientras pertenecía a la Junta de Crédito Local del Banco Popular en Santa Cruz, Guanacaste, participó en la Asamblea Cantonal realizada por el PLN el 10 de agosto de 2019 y se postuló como precandidato a regidor para las elecciones de 2020, señala el TSE.

Fernando González

Fernando Natalio González Ledezma fue sancionado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 2 años.

La razón es que, mientras era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, fue acreditado por el PAC como fiscal general de Junta Receptora de Votos para las Elecciones Nacionales del 2022, designación que efectivamente ejerció. No aplicaba su destitución como funcionario público dado que la CCSS acreditó su condición de pensionado, apunta el TSE.