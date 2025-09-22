El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que ha recibido un total de 29.638 solicitudes del servicio de Identidad Digital Costarricense (IDC).

Esto se da luego de que el 9 de setiembre se pusiera a disposición de manera oficial este servicio.

Datos a detalle

Solicitudes totales: 29.638. Activaciones realizadas: 16.449. Solicitudes pendientes de activar: 13.189.



Este nuevo formato tiene la misma validez legal que da la cédula física y tendrá una vigencia de 4 años.

Su costo es de ₡2.600 colones, excepto para los adultos mayores que estarán exonerados del pago.

Desde su salida, usuarios han reportado diferentes problemas con el acceso a este nuevo servicio. Pese a esto, el TSE destacó que los problemas están solventados y ya no deberían tener dificultades.

Foto: Raquel Vargas.

Además, cabe destacar que desde la institución no van a abrir la ventanilla para recibir nuevas solicitudes. Esta estará disponible hasta el próximo 25 de setiembre.

“La idea es atender a esas 13.189 personas que están pendientes y si presentan alguna dificultad poderles dar atención personalizada. Es importante también mencionar que el fin de semana anterior se mandó un correo a todas las personas que hicieron solicitud y que estaban pendientes de activación para decirles que el código QR no iba a vencer y que no iban a tener que realizar un pago adicional, además ofreciendo las disculpas del caso por los inconvenientes que esto pudo haber causado”, destacó Xenia Guerrero, Directora General de Estrategia Tecnológica.

Desde la institución destacan que las persona pueden ponerse en contacto en caso de algún problema o duda por los siguientes medios: