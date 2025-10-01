En momentos en que nos preparamos para una nueva jornada electoral, resulta imprescindible recordar el valor supremo de las instituciones que sostienen nuestra democracia. El Tribunal Supremo de Elecciones no es simplemente una entidad administrativa que organiza comicios; es el pilar fundamental que garantiza la transparencia, la equidad y la legitimidad del ejercicio democrático que nos define como nación.

Este año, nuestro país conmemora un siglo del voto secreto, conquista que nos distingue en la región y que representa la materialización del principio de que cada voz ciudadana merece ser escuchada sin presiones ni coacciones. Bajo la tutela del TSE, Costa Rica ha construido una tradición democrática envidiable, donde la voluntad popular se expresa libremente en las urnas y donde los resultados electorales han sido respetados sistemáticamente.

La independencia del TSE no es un capricho institucional, sino una salvaguarda esencial de nuestra democracia. Cuando se cuestiona o se ataca al árbitro electoral, no se golpea únicamente a una institución: se siembran dudas sobre la legitimidad misma del proceso democrático.

En tiempos donde la desinformación se propaga con facilidad alarmante, el papel fiscalizador del TSE cobra mayor relevancia. La ciudadanía merece acceder a información veraz sobre candidatos, propuestas y procesos electorales. Los 123 días que nos separan de febrero deben transcurrir en un ambiente de respeto institucional, debate constructivo y búsqueda colectiva del mejor rumbo para el país.

Cien años después de conquistar el voto secreto, los costarricenses tenemos la responsabilidad de defender las instituciones que garantizan nuestra libertad de elegir. El TSE y sus funcionarios merecen nuestro respeto y apoyo, no porque sean perfectos, sino porque representan el compromiso inquebrantable con la democracia que nos ha distinguido como nación.