TSE estrenará plataforma obligatoria para inscribir matrimonios en línea

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pondrá a disposición de los notarios el nuevo servicio de “Matrimonio en Línea”, una plataforma que será de uso obligatorio y sustituirá al sistema de “Matrimonio Digital” vigente desde el año 2011, informó la institución.

El sistema permanecerá disponible las 24 horas del día los siete días de la semana.

Según detalló el TSE, uno de los principales cambios es que el matrimonio quedará automáticamente inscrito en la base de datos del Tribunal, siempre y cuando ambos contrayentes sean costarricenses por nacimiento y cuenten con libertad de estado para contraer matrimonio.

Carolina Phillips, Oficial Mayor Civil del TSE

“Asimismo, al concluir el trámite de declaración, dicho acto civil estará disponible en el sistema institucional, y se podrá solicitar su respectiva certificación de estado civil actualizada con el matrimonio recién inscrito”, señaló la institución.

Procedimiento diferenciado a extranjeros y naturalizados

El TSE señaló que en los casos en que alguno de los contrayentes sea extranjero o naturalizado costarricense, se podrá realizar la declaración correspondiente, aunque el expediente pasará a estudio de la Sección de Inscripciones del Tribunal.

Los notarios que no hayan utilizado la plataforma anterior, deben solicitar a la mayor brevedad la inscripción al nuevo sistema al correo [email protected], aportando los siguientes datos: nombre completo, número de cédula y número de carné del colegio profesional. Es importante señalar que antes de celebrar un matrimonio, la persona notaria deberá estar inscrito en la nueva herramienta.

“Adicionalmente, a finales de este mes, el organismo electoral realizará sesiones de inducción a todas las personas notarias sobre el uso de la nueva plataforma”, señaló el TSE.