Aunque el Gobierno ha cuestionado las restricciones para difundir propaganda oficial durante el proceso electoral, la norma no es nueva. El artículo 142 del Código Electoral prohíbe, desde hace más de tres décadas, cualquier publicidad que exalte logros, jerarcas o imagen institucional a partir de la convocatoria a elecciones.

Así lo aseguró Andrei Cambronero en entrevista con Grupo Extra.

“Esta prohibición tiene alrededor de 30 años de existir en el país, y el TSE, desde el año 2009, había interpretado que aplicaba tanto a medios digitales, tradicionales, plataformas y redes”, aseveró.

Continuó: “La interpretación que había hecho el Tribunal era que solo estaban prohibidos aquellos posteos en los cuales mediaba pago. La Corte IDH estableció que las redes se pueden convertir en ventanas de exposición para el oficialismo o para la plataforma que apoya al gobierno en funciones. Utilizarlas para fines político-electorales o en campaña podría generar una inequidad en la contienda”.

Las declaraciones del letrado se dan luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, asegurara que el órgano electoral pretende “amordazarlo” para el próximo proceso electoral, además de “golpear la democracia”.

Cambronero afirmó que la medida no se toma de forma unilateral, sino que se adopta luego de analizar recientes fallos de la Corte IDH, en los casos Capriles vs. Venezuela y Mantilla vs. Nicaragua. Estos establecen que el uso de plataformas digitales institucionales para resaltar a un gobierno o a sus jerarcas puede quebrar la equidad en la contienda electoral y favorecer indebidamente al oficialismo.

“Lo que se hizo fue una actualización de la norma, de acuerdo con los fallos de la Corte IDH. El TSE ajusta su criterio jurisprudencial manteniendo la restricción que siempre ha existido”, agregó el letrado.

Dicha medida aplicaría a partir del día siguiente a la convocatoria a elecciones nacionales, es decir, desde el 2 de octubre de 2025 y hasta el propio día de las elecciones, el 1º de febrero de 2026. En caso de incumplimiento, se aplicaría el artículo 142 del Código Electoral, el cual establece sanciones contra la beligerancia política.



¿Qué se puede y qué no se puede?

No se puede

• Presentación de informes de labores.

• Conferencias de prensa.

• Apertura de obra pública.

• Rendición de cuentas ante órganos de control.

• Entrevistas.

• Artículos de opinión.

• Publicidad de productos comerciales de instituciones en régimen de competencia.

• Divulgación de informaciones de carácter técnico, cultural o científico que resulten indispensables e impostergables.

• Información relacionada a servicios públicos esenciales o de emergencias nacionales.

Sí se puede

• Difundir información o mensajes que exalten atributos del Poder Ejecutivo, administración descentralizada y de las empresas del Estado.

• Lo mismo aplicaría para las alcaldías y los concejos municipales.

• Difundir información o mensajes que exalten atributos o logros de la respectiva institución o incluyan la imagen de sus jerarcas.

• Dicha medida aplicará para medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa, entre otros), medios de comunicación y plataformas digitales institucionales (“Facebook”, “YouTube”, “X”, “TikTok”, páginas web u otros del mismo género), ya sea que medie pago o no.