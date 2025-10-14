Andrei Cambronero, jefe de despacho del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), defendió ante los diputados de la Comisión Especial de Reforma del Sistema Político y Electoral del Estado la facultad de ese órgano para solicitar el levantamiento de la inmunidad y la eventual destitución del Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El funcionario explicó ante los legisladores la jurisprudencia contenida en la Constitución Política, así como en resoluciones de la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que respaldan este procedimiento.

Además, recordó que no se trata de un hecho inédito, pues en 1995 el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad del entonces presidente José María Figueres Olsen, tras denuncias de beligerancia política, mediante la resolución 982.

“Hay un paralelismo de formas. El Tribunal estableció que quien otorga la credencial es quien puede retirarla exclusivamente. Además, hay una analogía con el proceso penal ordinario cuando corresponde una acusación contra los miembros de los Supremos Poderes, y una tercera razón de carácter político e histórico”, subrayó Cambronero.

También indicó que existen sentencias de la Corte IDH que avalan la posición del Tribunal, al señalar que la destitución de un jerarca solo puede hacerse por medio de un juez, y los magistrados del TSE “son los máximos jueces en materia electoral”.

“En una denuncia de beligerancia política lo que entraña es una discusión sobre la participación política de altos funcionarios del Estado, por lo que no corresponde al órgano político por excelencia del Estado tomar la decisión final sobre este asunto”, añadió.

Dudas del oficialismo

Tras el anuncio sobre el levantamiento del fuero, los diputados oficialistas pidieron rechazar la solicitud del máximo ente electoral, alegando que el TSE carece de competencia para aplicar el procedimiento por supuesta beligerancia política.

Incluso la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, envió una carta a la presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, con siete preguntas sobre el proceso de investigación por beligerancia política contra el mandatario.

“Si bien el TSE sostiene que el artículo 270 del Código Electoral le otorga la competencia para actuar como juez electoral en casos de beligerancia política relativos a la Presidencia de la República y definir sanciones (pérdida de credencial o inhabilitación).

Lo cierto es que la voluntad manifiesta del Constituyente originario determinó un límite expreso al TSE cuando indica en el inciso 5) del artículo 102 constitucional que solamente ‘se concrete’ informar a la Asamblea Legislativa”, señala la nota enviada por la legisladora.

Cisneros añadió que ni la Constitución ni el Reglamento legislativo establecen un procedimiento para levantar el fuero presidencial, salvo en los casos de delitos comunes.