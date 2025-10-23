El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó que las personas candidatas puedan participar en actividades organizadas por el Gobierno, siempre que no realicen proselitismo político, según se desprende de la resolución n.° 7138-E1-2025; esto es referencia al recurso de amparo electoral interpuesto por Brandon Toruño contra la candidata presidencial Laura Fernández y el partido Pueblo Soberano.

En la denuncia se alegaba que Fernández había realizado propaganda al participar en actos oficiales y referirse al “proyecto rodriguista” y a los “jaguares” en su discurso público.

El TSE concluyó que no existió falta alguna, al señalar que “es lícito que quienes compiten por el poder vinculen sus discursos con grupos que han ejercido o ejercen el poder, y valerse de lo que entienden como el buen hacer de sus correligionarios”.

Asimismo, indicó que las personas candidatas “no tienen, en principio, limitaciones jurídicas para presentarse a actividades públicas convocadas por las instituciones o autoridades públicas”, por lo que su presencia no implica responsabilidad legal.

No obstante, el Tribunal advirtió que la asistencia de candidatos a eventos oficiales podría “comprometer indebidamente a las personas funcionarias públicas que organizan o dirigen esos actos” si se da espacio a manifestaciones de apoyo político.

Fernández ha asistido a múltiples giras organizadas por el Poder Ejecutivo.

En esos casos, los funcionarios deben “garantizar una actitud temperante y neutral”, ya que cualquier muestra de simpatía o antipatía podría acarrear sanciones por beligerancia política o mal uso de fondos públicos.

El fallo también recuerda que “la asistencia de candidatos o candidatas a actividades organizadas por el Gobierno no puede ser una excusa o un medio velado para desatender el deber de imparcialidad”.; tal y como se ha visto a Rodrigo Chaves junto a Laura Fernández en diversas giras.

Además, los jerarcas y organizadores deben evitar que los actos oficiales se conviertan “en una plataforma de visibilización de un grupo político”.

Con esta resolución, el TSE ratifica que Laura Fernández no infringió las normas electorales.