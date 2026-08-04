TSE anuncia inicio de inscripciones de nuevos partidos políticos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que las personas interesadas en inscribir un nuevo partido político para los comicios municipales de 2028 ya pueden iniciar los trámites formales.

Las agrupaciones que aspiren a competir a escala nacional, provincial o cantonal deben presentar su solicitud con todos los requisitos completos a más tardar el 5 de febrero de 2027.

Proceso de inscripción

El proceso para las nuevas agrupaciones comienza con una asamblea de constitución que requiere la presencia de al menos 100 ciudadanos para partidos nacionales o provinciales, y de 50 personas en el caso de los cantonales.

Fotografía con fines ilustrativos.

Durante esta etapa, los fundadores deben designar un comité ejecutivo provisional y aprobar sus estatutos. Posteriormente, el grupo debe recolectar una cantidad específica de firmas o adhesiones:

3,000 firmas para escala nacional

firmas para escala nacional 1,000 para provincial

para provincial 500 para cantonal.

El organismo electoral enfatizó que no inscribirá ni renovará agrupaciones que incumplan principios básicos de igualdad, no discriminación y paridad en sus designaciones.

Una vez cumplidos los requisitos, la agrupación deberá presentar la solicitud formal ante la Dirección General del Registro Electoral del TSE.

Los interesados tienen un plazo máximo de dos años desde su acta de constitución para formalizarse, pero deben respetar el límite de febrero del 2027 en el caso de que deseen competir en las próximas elecciones municipales.