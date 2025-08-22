El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un recurso de amparo electoral presentado por Andrés González Araya y Ana Solano Brenes contra Liberación Nacional (PLN), tras considerar que la ausencia de la asamblea cantonal de San Ramón amenaza sus derechos de participación política.

Ambos fueron electos como delegados en Barva y Paraíso para integrar la nueva Asamblea Nacional del PLN, pero señalaron que la omisión de San Ramón podría impedir la conformación plena de ese órgano, encargado de elegir candidaturas para las elecciones de 2026.

Los magistrados recordaron que la conducta de un sector minoritario no puede obstaculizar el principio democrático ni afectar a la mayoría de la militancia que sí cumplió con sus obligaciones.

“La situación de la asamblea cantonal de San Ramón no ha condicionado la posibilidad que tiene el PLN de presentar candidaturas para las elecciones de 2026“, detalló el órgano electoral.

En este caso, la negativa de los delegados de San Ramón a conformar quorum, pese a más de 10 convocatorias, no debe impedir el funcionamiento partidario ni el derecho de los nuevos delegados a participar en la designación de candidaturas.