El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que 36.517 jóvenes aún no han solicitado su cédula de identidad y, de no hacerlo antes del 30 de setiembre, quedarían fuera del padrón electoral para las Elecciones Nacionales del 1º de febrero de 2026.

Según datos de la Unidad de Estadística del TSE, del total de 156.054 nuevos electores registrados al 31 de agosto, más de 36 mil permanecen sin inscripción en el listado oficial de votantes. De esa cifra, 18.730 son hombres y 17.787 mujeres, en su mayoría jóvenes de 17 años (79,4%).

Requisitos y plazos

El trámite de solicitud de cédula es gratuito, presencial y obligatorio para quedar inscrito en el padrón. Puede realizarse en la sede central del TSE en San José, en cualquiera de las 32 oficinas regionales, o en los consulados costarricenses en el extranjero.

Con el fin de facilitar la gestión, el TSE amplió su horario de atención exclusivamente para trámites de cédula hasta el 30 de setiembre:

Sede central y oficinas regionales: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sede central (fines de semana): de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Oficinas regionales (sábados): de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el caso de quienes cumplen 18 años incluso el mismo 1º de febrero de 2026, el día de las elecciones, podrán votar siempre y cuando hayan gestionado su documento de identidad antes del cierre del padrón.

Foto: Raquel Vargas.

Cifras clave

Entre el 5 de febrero de 2006 y el 1º de febrero de 2008 nacieron 144.907 costarricenses, quienes junto a 11.147 personas naturalizadas conforman los 156.054 nuevos electores habilitados para sufragar por primera vez.

De ellos, 48 ciudadanos naturalizados aún no han solicitado su cédula. Además, los cantones con mayor concentración de jóvenes sin empadronar son: San José (centro), Cartago, Alajuela, Liberia, Limón, San Carlos, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí y Grecia.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

Llamado del TSE

En las elecciones nacionales de 2022, 27.150 nuevos electores quedaron fuera del padrón por no tramitar su documento a tiempo. Por eso, el TSE reiteró la importancia de no esperar hasta el último momento.

“El plazo vence el próximo 30 de setiembre. Todos los jóvenes deben solicitar su cédula de identidad para poder ejercer su derecho al voto en 2026”, recordó la institución.

Al 31 de agosto, el padrón electoral estaba conformado por 3.723.297 costarricenses (1.876.815 mujeres y 1.846.482 hombres).

El 1º de febrero de 2026, el país elegirá a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como a las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.