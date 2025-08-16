Tras reunión en Alaska

Anchorage (AFP). El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que se acordaron muchos puntos en la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska pero no dijo cuáles y ambos evitaron revelar el plan para acabar con la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que quedan muy pocos asuntos por resolver para encontrar una solución a la contienda bélica desencadenada hace más de tres años por la invasión rusa.

“No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo”, añadió y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski para hablar sobre la reunión, que según él fue “muy productiva”.

Putin dijo, por su parte, que espera que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania.

Tampoco dio detalles en la conferencia de prensa.

“Espero que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”, declaró el mandatario ruso.

Trump afirmó que podría volver a ver al presidente ruso muy pronto, a lo que Vladimir Putin respondió que la próxima vez en Moscú.

Esta cumbre, realizada en Alaska, comenzó con una coreografía cuidada al milímetro para dar la bienvenida a Putin a una cita que le permitió romper el aislamiento occidental por la guerra.

Lo que siguió fueron apretones de manos, sonrisas y gestos de cortesía.

Así estaba previsto que transcurriera todo el encuentro, con un cara a cara a través solo de intérpretes, pero finalmente ambos estuvieron acompañados: Trump por su jefe de la diplomacia

Marco Rubio y el enviado especial para Rusia Steve Witkoff, y Putin por su canciller Serguéi Lavrov y el consejero diplomático Yuri Ushakov.