Sharm el Sheij. (AFP)-Donald Trump proclamó la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante el parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza al final de lo que calificó como un “tremendo día para Oriente Medio”. Se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza, afirmó en Israel el mandatario norteamericano, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás y el canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump recibió una ovación de varios minutos en el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo por la liberación de los últimos rehenes, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Einav Zangauker abrazó con fuerza a su hijo Matan, de 25 años, en un hospital israelí.

“Matan, mi amor, se terminó la guerra”, dijo la mujer, que se convirtió en uno de los rostros del sufrimiento de los familiares de los rehenes. “Tú eres mi vida (…) eres mi héroe”, exclamó entre lágrimas, según las imágenes de un video difundido por el ejército israelí. En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un “triunfo increíble” que no solo representa el fin de la guerra, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”. Trump también instó a los palestinos a “alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”.

Israel anunció que ya liberó a 1.968 presos palestinos y el brazo armado de Hamás. 67.869 personas han muerto en la ofensiva lanzada por Israel en este territorio palestino por el ataque de 2023.