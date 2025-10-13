Jerusalén (AFP). Donald Trump aseguró que el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás terminó este fin de semana luego de una serie de acuerdos impulsados por el plan de paz del líder estadounidense.

El mandatario realizará el lunes una visita de horas a Israel y después copresidirá junto con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, la cumbre internacional por la paz en Gaza en el balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.

Trump emprendió viaje a Medio Oriente en el Air Force One en la tarde del domingo, constataron periodistas de la AFP.

“La guerra terminó ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?”, enfatizó el presidente a periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado. Por su parte, Israel declaró este domingo la victoria en su guerra contra Hamás antes de la liberación prevista para el lunes de los rehenes que llevan dos años retenidos en Gaza, un paso clave de las negociaciones.

Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo en un emotivo discurso que su país logró “enormes victorias” en la guerra contra Hamás, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado”. El acuerdo de tregua entre ambas partes entró en vigor el viernes y contempla un canje de los últimos rehenes israelíes que quedan en Gaza (20 que siguen vivos y 28 fallecidos) por casi 2 mil palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.

Pese a ello, el ejército israelí no espera que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes, afirmó este domingo a la prensa un alto mando militar bajo anonimato.

Además, fuentes de Hamás dijeron a AFP que el movimiento que gobierna en Gaza insiste en la liberación de siete dirigentes, incluido Marwan Barghuti, un miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás, que Israel declaró el viernes que no forma parte del canje.

Los mediadores en el conflicto aún enfrentan la difícil tarea de garantizar una solución política a largo plazo que lleve a Hamás a entregar sus armas.

En la cumbre en Egipto participarán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dirigentes de más de 20 países, incluidos el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

Los países mediadores del acuerdo de alto al fuego en Gaza firmarán un documento como garantes durante la cumbre del lunes,

En el tercer día del cese el fuego, algunos camiones con ayuda humanitaria cruzaron este domingo a Gaza, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron que varios fueron saqueados por personas hambrientas.