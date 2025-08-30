Washington. (AFP)-El presidente Donald Trump revocó la protección policial que recibía Kamala Harris como exvicepresidenta de Estados Unidos, después de haber hecho lo mismo con varios oponentes políticos.

Tras dejar el cargo, los vicepresidentes estadounidenses suelen recibir seis meses de protección policial, otorgada por el Servicio Secreto. Este periodo finalizó el 21 de julio para Harris, la candidata presidencial demócrata derrotada por Trump el año pasado.

Sin embargo, el expresidente Joe Biden prorrogó ese plazo antes del final de su mandato (2021-2025) mediante una orden no revelada hasta ahora, que Trump rescindió.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris, de 60 años, prevé realizar una gira en los próximos meses para promocionar “107 días”, el libro que escribió sobre su breve y fallida campaña. El texto editado por Simon & Schuster se publicará el 23 de septiembre.

Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, se convirtió en la candidata demócrata después de que Biden, ahora de 82 años, se retirara de la contienda por preocupaciones sobre su salud.

El gobierno de Trump retiró la protección a Harris a pesar de mencionar repetidamente la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios tras el intento de asesinato del que el republicano sobrevivió en julio de 2024 en Pensilvania.

La Casa Blanca ha dicho que los exfuncionarios no tienen derecho a protección estatal perpetua y muchos son “bastante ricos” y pueden pagar sus propios guardaespaldas.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha tomado medidas similares contra quienes percibe como enemigos y oponentes políticos.

Biden y su esposa Jill gozan de protección de por vida según la ley federal, pero en marzo Trump retiró los guardaespaldas gubernamentales de sus hijos Hunter y Ashley.