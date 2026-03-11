Trump redobla amenazas a Teherán

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Teherán. (AFP)- El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Irán con graves “consecuencias militares” si llega a minar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el petróleo mundial y convertido en eje en esta guerra, en la que Teherán mantiene un tono desafiante.

Varias explosiones estremecieron el martes por la noche a la capital iraní, después de que Washington prometiera intensificar su ofensiva contra la república islámica, lanzada hace once días junto con Israel.

Trump subrayó en su plataforma Truth Social que “las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto” si se colocan minas en el estrecho de Ormuz, de facto bajo control iraní y por donde en tiempos de paz transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Teherán rechazó la mera idea de un alto el fuego.

“Creemos que el agresor debe ser castigado”, declaró el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohammad Bager Qalibaf.

Blanco de bombardeos desde hace once días, el ejército iraní ha lanzado andanadas de misiles y drones contra Israel y países vecinos del golfo Pérsico, grandes productores de hidrocarburos que albergan en algunos casos bases estadounidenses.

A primera hora del miércoles, medios iraníes informaron que los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la república islámica, aseguraron haber atacado bases estadounidenses en Baréin y el Kurdistán iraquí.

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, Teherán golpeó infraestructuras energéticas y bloqueó de facto las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, lo cual ha convertido al oro negro en un elemento clave de la guerra.

Los precios del crudo se desplomaron este martes, lo que impulsó a buena parte de las bolsas en el mundo, en una jornada marcada por la atención del mercado al tránsito de petroleros en el golfo Pérsico.

La desescalada comenzó después de que Trump insinuara el lunes que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.