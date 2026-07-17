(APF, EEUU) El presidente estadounidense Donald Trump pidió este jueves que se retiraran las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral.

A lo cual insinúa sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

“Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada”, dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.