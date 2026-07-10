Trump nombra aeropuerto en su honor

West Palm Beach (AFP) Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en darle su nombre a un aeropuerto, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

El lugar, llamado por décadas Palm Beach International, recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por un aliado del mandatario republicano, el gobernador floridano, Ron DeSantis.

Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de un aeropuerto al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

“Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional presidente Donald J. Trump (DJT)”, escribió Eric Trump en X este jueves.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en instituciones, como el Instituto de la Paz, o los billetes de dólar.

El mes pasado, el Kennedy Center de Washington recuperó su nombre original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

En el aeropuerto de Palm Beach, Chris Bailey ve con buenos ojos que el lugar lleve el nombre de Trump.