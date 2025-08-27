El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que haber sido informado sobre el tiroteo que se habría desarrollado en una escuela católica de la ciudad de Mineápolis.

“He recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, destacó Trump.

'The White House will continue to monitor this terrible situation. Please join me in praying for everyone involved!' – President Donald J. Trump pic.twitter.com/hKudOz3AfA — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2025

Minutos antes, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, destacó que también fue informado sobre el lamentable hecho.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Por su parte, Trump destacó que el FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. Además, que la Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación.

“¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!”, destacó.

La confirmación del tiroteo ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

De manera preliminar se reportan múltiples personas heridas.