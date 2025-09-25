Naciones Unidas. (AFP) – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió que Donald Trump está “cada vez más impaciente” con Moscú, un día después de que Washington endureciera su posición ante Rusia tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense dio un sorprendente giro en la ONU el martes, al sugerir que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino “incluso ir más allá”.

“El presidente se está volviendo cada vez más impaciente con los rusos porque siente que no están aportando lo suficiente para poner fin a la guerra”, dijo Vance.

“Si los rusos se niegan a negociar de buena fe, creo que será muy, muy malo para su país”, añadió.

En una reunión celebrada en Nueva York, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, pareció enfrentarse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al pedir que “cesen las matanzas” en Ucrania y exigir que Moscú “tome medidas significativas hacia una solución duradera”, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Lavrov respondió, según una nota del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, subrayando “el carácter inaceptable de los planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas destinados a prolongar el conflicto”.

Más temprano, el presidente ucraniano, Voldodimir Zelenski, había elogiado a Trump tras su inesperado cambio de postura sobre el conflicto, pero advirtió que la OTAN por sí sola no podía garantizar la seguridad de su país.